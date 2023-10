Feriado foi de diversão e aprendizado para as crianças na Expofeira de Alegrete

No feriado do dia 12, Padroeira do Brasil e Dia das Crianças, as atividades na 81ª Exposição Agropecuária de Alegrete brindaram o público infantil.

Uma exposição de blindados, de material bélico e de serviços, unidades militares de Alegrete que ocupam espaço no Parque de Exposições Lauro Dornelles foi atração ao público.

Além dos veículos blindados, um tanque Leopard de 45 toneladas, a diversão para a garotada, foi garantida com a pista de três cordas e a pista falsa baiana, disputadas pela criançada que se divertiram sob os cuidados dos militares encarregados e olhares atentos dos pais.

Um stand montado com equipamentos usados para práticas de esportes também mereceu atenção da gurizada que foi ao parque. Um kart, jet-ski, caiaques, motos de velocros, bicicletas atraiu os olhares dos pequenos e muitos pararam para um registro.

Outra atividade que envolveu o público infantil foi a destacada presença do Proerd. O programa de educação preventiva ao uso de drogas, que ensina técnicas centradas na resistência à pressão dos colegas e oferece apoio às crianças para que elas possam dizer não às drogas.

Com aulas ministradas pelo instrutor soldado Busnelo. Vanessa Morais representou o Grupo de Apoio à Brigada Militar (GABM), demonstrando o suporte e envolvimento da comunidade nesse projeto. O momento alto foi a presença do mascote do programa, o Leão Daren, que fez a criançada pular de alegria.

Fotos: Vanessa Moraes (PROERD) e reprodução