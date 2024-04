Rodrigo Guterres é o novo Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Alegrete

Ele passou de diretor de cultura a gestor da educação com muitos desafios, sendo o mais recente a gestão compartilhada, na qual quatro escolas do Município teriam suas atividades administradas pela ADPCS, empresa privada que contrataria professores e servidores para as escolas Vila Verde Moura, Marcelo Faraco, EMEI Dr. Romário Araújo de Oliveira e Escola Alexandre Lisboa.

Em carta, professores de Tupanciretã enaltecem a conduta de Matteus para as novas gerações

O objetivo da gestão compartilhada, em tratativas anteriores pelo ex-secretário Rui Medeiros, é fazer com que a Rede, que tem dificuldades de professores e servidores, possa suprir esta parte com esta empresa e, assim, ter condições de oferecer mais vagas na educação infantil – o maior gargalo da Rede Municipal. Em recente decisão do Ministério Público.

EMEN Lions Clube- a maior escola municipal de Alegrete

Em uma decisão recente do Ministério Público, foi deferida, em caráter liminar, a suspensão de qualquer repasse de verbas públicas por parte do Município de Alegrete à ADPECS, em decorrência do chamamento público e do termo de colaboração em questão. O Município recebeu um prazo de cinco dias para a entrega da cópia integral do Processo Administrativo de Chamamento Público, sob pena de multa diária no valor de R$ 5 mil por dia de atraso.

A reportagem tentou entrar em contato para obter esclarecimentos sobre esse assunto específico, mas até o momento da postagem, ainda não obteve retorno do novo Secretário de Educação de Alegrete. A pasta administra 32 escolas, entre urbanas e rurais, com mais de cinco mil alunos.

Augusto Nunes, o alegretense que faz sucesso em Sampa, não esquece suas origens

O novo Secretário de Educação, Rodrigo Guterres, tem formação em Educação Física, é especialista em Fisiologia do Esforço, mestre em Educação pela PUC/RS e Doutor em Educação em Ciências pela UFRGS. Ele vai acumular as funções como diretor de Cultura. “É um grande desafio”, afirmou, “mas estou pronto para encarar essa nova etapa”, destacou. “Temos uma equipe capacitada, além de professores e servidores engajados, e isso é muito importante para fazer sempre o melhor pela educação de nosso Município”, atestou.

Homem de 62 anos ignora medidas protetivas e ameaça ex-companheira

Já o advogado Rui Medeiros, que era o titular da SECEL, passa a ser o Procurador Geral do Município, substituindo Paulo Faraco, que saiu para concorrer às eleições proporcionais.

Secretário Rui Medeiros

O prefeito Márcio Amaral falou sobre a escolha, dizendo para a Educação: “Optamos por indicar alguém que já estava na gestão e que tem bom trânsito na Educação de um modo geral”, ao se referir a Rodrigo Guterres. A Portaria confirmando a indicação deve ser emitida nesta terça-feira, véspera do feriado do Dia do Trabalhador.