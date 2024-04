Rústica do Trabalhador é adiada em Alegrete

No município o Rio que corta a cidade estava com mais de 8 metros acima do seu nível em cota de inundação deixa em alerta a Defesa Civil. A previsão é de mais chuvas até a próxima sexta-feira. Para o feriado de 1º de Maio, o site meteorológico Climatempo estima a precipitação de 30mm.

Conforme apurou a reportagem, a comissão organizadora trabalha com uma nova data. A tradicional prova terá opções de percurso de 4km e 8km para adultos, 865m para crianças de 8 à 10 anos e 1,8km para crianças de 11 a 13 anos . O evento é realizado pelo Sesc e pela Prefeitura está adiado para o feriado de Corpus Christi no 30 de maio.

Muita comoção pela morte prematura de Bianka Nora Dias, uma guerreira que inspirou a todos

A largada será no Parque Rui Ramos, a partir das 08h. A retirada do kit poderá ser feita pelos atletas a partir das 07h, no local das provas, com pelo menos 30 minutos de antecedência, mediante apresentação documento de identidade. Todos os participantes recebem uma medalha de participação ao término do percurso. Além disso, serão premiados com medalhas os três primeiros lugares em cada categoria e com troféus os cinco primeiros colocados de cada categoria e os três primeiros do ranking geral, nos gêneros masculino e feminino.

Foto: Paulo Germano