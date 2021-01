Festas clandestinas são encerradas em cidades do RS

A Brigada Militar e ações de fiscalização de prefeituras encerraram aglomerações e festas clandestinas na madrugada deste domingo (10) em cidades do Rio Grande do Sul.

Foram flagrados eventos em Santa Rosa, na Região Central, Caxias do Sul, na serra gaúcha e nas cidades de Uruguaiana e Santana do Livramento, na Fronteira do estado.

O Rio Grande do Sul chegou neste domingo a marca de 9.439 óbitos causados pela Covid-19.

Santa Maria

Festa clandestina interrompida em Santa Maria contava com a presença de 400 pessoas — Foto: Brigada Militar/Divulgação

A Brigada Militar encerrou uma festa clandestina que contava com a presença de mais de 400 pessoas. O evento acontecia em uma fazenda na BR-392. Segundo os policiais, os frequentadores não usavam máscara e nem respeitavam distanciamento, eles estavam dançando ao som de música eletrônica e consumiam bebidas alcoólicas.

Os frequentadores foram orientados a deixar o local. A abordagem dos PMs junto aos frequentadores foi no sentido de orientação e dispersão do local.

O organizador da festa não apresentou alvará ou licença para realizar o evento, por isso, foi lavrado um termo circunstanciado e ele vai responder judicialmente.

Caxias do Sul

Operação contra aglomerações aconteceu em diversos bairros de Caxias do Sul — Foto: Caxias do Sul/Divulgação

A Operação Integrada Dispersão da prefeitura fiscalizou estabelecimentos em diversos bairros da cidade. Dois estabelecimentos vistoriados tiveram seus alvarás retidos e o local foi fechado. No Centro, um restaurante estava trabalhando como bar, com mais de 130 pessoas no local depois do horário permitido, já no São Victor Cohab, uma sede esportiva estava promovendo uma festa com mais de 80 pessoas durante a madrugada.

Também foi constatada aglomeração em via pública no Loteamento Ouro Verde, com mais de 30 pessoas. Foram emitidas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente 16 notificações por uso de bebida alcoólica em área pública e cinco notificações por não uso de máscara.

Uruguaiana

Festa clandestina com cerca 200 pessoas foi encerrada em Uruguaiana — Foto: Reprodução Facebook/Brigada Militar de Uruguaiana

A equipe da fiscalização da prefeitura junto com Ronda Ostensiva Municipal encerrou uma festa clandestina com cerca 200 pessoas. Durante a abordagem, os participantes do evento começaram a atirar garrafas e outros objetos em direção à Romu e funcionários da fiscalização enquanto fugiam do local.