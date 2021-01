Defesa Civil alerta para possível temporal em parte do RS

A Defesa Civil do Estado emitiu alerta nesta segunda-feira (11) para o risco de chuvas intensas, rajadas de vento e possível queda de granizo, na parte vermelha do mapa. De acordo com o órgão, alerta se dá para as próximas 24 horas.

As informações coincidem com a previsão da Somar Meteorologia, que indica uma frente fria para o início da semana no RS e temporais isolados. Os maiores volumes de chuva ocorrem na região de fronteira com o Uruguai, tendo início no meio da tarde desta segunda. Além disso, as rajadas de vento podem passar dos 70km/h.

Em Alegrete, conforme o Climatempo, a previsão é de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde. Chuva forte à noite com trovoadas. Mínima de 22°C e máxima de 36°C, nesta segunda-feira(11).