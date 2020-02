Fevereiro inicia com alto índice de furtos de motos em Alegrete

Em três dias, quatro motos foram furtadas e recuperadas pela Brigada Militar.

Na madrugada desta quarta-feira(5), mais um caso. Desta vez, a moto foi furtada no bairro Macedo.

A moto Yamaha 125 azul foi furtada da frente da residência. Durante o patrulhamento ostensivo, poucas horas depois do furto, os policiais localizaram o veículo no mato, atrás do campo do Atlético, na rua Nelci Fontoura, bairro Santo Antônio.

Com esta, o número de ocorrências de furtos de moto chega a quatro em três dias. Todas foram recuperadas pela Brigada Militar. A coincidência entre os delitos foi de que todas as motos estavam com os guidões destravados. Duas delas, foram descaracterizadas, pintadas de azul, para tentar ludibriar o trabalho da polícia. Uma delas era cinza e a outra vermelha.

Duas motos foram furtadas na região central, uma no bairro Vila Nova e essa última no bairro Macedo. Duas foram localizadas no mesmo campo, na Ilha. Outra no bairro Vila Nova, perto do Irma e, hoje, no bairro Santo Antônio, também, em um campo.