Fiesta pega fogo na rua Barão do Amazonas

No início da tarde deste sábado(22), um Fiesta pegou fogo e chamas assustaram populares que passavam no local. Os Bombeiros foram acionados.

Alguns moradores das adjacências realizaram o combate das chamas com extintores, até a guarnição chegar no local. Os militares rapidamente chegaram no endereço.

O Fiesta estava sendo rebocado quando iniciaram às chamas. Tudo indica que tenha ocorrido um curto-circuito. Ainda de acordo com relato do motorista, que estava no veículo da frente, o Fiesta é de propriedade da mãe e ele iria rebocar até a residência da idosa. Não houve feridos.

A guarnição dos Bombeiros estava composta pelo sargento Jocimar e soldados Guerra e Borges.

O fato ocorreu na rua Barão do Amazonas. Por alguns minutos, o trânsito ficou interrompido.

Fotos:Hilário Dolina