Fogo em depósito mobiliza Bombeiros em Alegrete

Mais um incêndio mobilizou a guarnição dos Bombeiros nesta tarde de sábado(22). Desta vez, foi em uma peça nos fundos de uma loja, na rua Luiz de Freitas, Centro.

Conforme informações,o local era utilizado como depósito. As causas do sinistro ainda não foram apuradas. Também não houve feridos e, devido a rápida ação dos Bombeiros o fogo foi rapidamente controlado. Em razão do acesso ser melhor pela entrada do pátio do edifício ao lado, os militares utilizaram para extinção das chamas.

Este foi o segundo combate em menos de 40min de intervalo um do outros realizado pela guarnição composta pelo sargento Jocimar e soldados Guerra e Borges.

O primeiro foi de um Fiesta que pegou fogo na Barão do Amazonas.