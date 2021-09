Fiscalização no Presídio revela projeto de reforma de celas padrão em Alegrete

No início da noite da última terça-feira (28), o O Juiz da Comarca, Rafael Echevarria Borba, realizou mais uma fiscalização presencial no Presídio Estadual de Alegrete.

Acompanhado da presidente do Conselho da Comunidade Dr. Jo Ellen, foi feita a fiscalização presencial mensal na casa prisional em Alegrete. O Juiz Rafael elogiou o trabalho dos policiais penais e reformas que estão sendo realizadas.

Fiscalização foi realizada na noite de terça (28).

Destaque para o projeto de reforma de celas do presídio. Um projeto que está em fase de teste visa reformar as celas no padrão de presídios modelo do RS. Uma cela já está em reforma e oferece vaga para 13 detentos, com beliches construídos em concreto, o local segue o padrão testado e aprovado em outras casa prisionais.

Cela vai seguir padrão de outros presídios modelo

O magistrado ressaltou a possibilidade de ampliação das reformas. Inicialmente se analisará o custo e consequentemente a viabilidade de estender para as demais celas do presídio explicou o Juiz Echevarria. Além da fiscalização, a situação predial e de estrutura de trabalho dos policiais penais e do Administrador do Presídio Cledir Pies foi abordada.

Um representante dos presos conversou com o juiz e falou das melhorias no presídio, não houve reclamação por parte da massa carcerária segundo apurou o titular da Vara Criminal de Alegrete. Outro item verificado na fiscalização foi sobre a regulamentação de remissão de pena e o avanço do Projeto Cartas de Afeto.

“Não podemos esperar a construção do novo presídio. Eu tenho que contar com o que tenho”, resumiu o Juiz Rafael sobre a disponibilidade de vagas no sistema carcerário do município.

Alegrete está com 90 detentos recolhidos em penitenciárias da região. No presídio local, 152 presos cumprem pena, números da última terça-feira. O município está com 110 detentos em monitoramento eletrônico. Outro detalhe que chama atenção é que o prédio está com uma parte condenada pela justiça, do restante da estrutura é limitado para 52 presos, e atualmente abriga 152 detentos.

Fotos: reprodução