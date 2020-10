Fiscalização orienta proprietários de bares e restaurantes sobre medidas de prevenção à Covid-19

Na manhã desta terça-feira, 27 de outubro, a administração municipal, na presença dos secretários e fiscalização integrada, realizou uma reunião com os representantes de bares, restaurantes e lancheiras para discutir as demandas do setor.

Após a manifestação das partes, foram esclarecidos os protocolos vigentes e as determinações de que os estabelecimentos devem cumprir, conforme o Decreto Municipal.Estas medidas são fundamentais para garantir o funcionamento do setor, assim como a segurança de cada frequentador dos estabelecimentos.

Entende-se que, neste momento, faz-se necessária a união de esforços de todos os segmentos para frear o rápido avanço do contágio comunitário da Covid-19 a fim de manter a saúde da população e também da economia local, tão essencial para a garantia dos direitos básicos dos cidadãos.