Foragido, com tornozeleira rompida, foi preso pela Brigada Militar

Apenado com tornozeleira eletrônica, rompida, foi preso pela Brigada Militar, no final da manhã de ontem(7).

De acordo com informações, durante o patrulhamento ostensivo, a guarnição visualizou e recapturou o foragido que estava em via pública no bairrro Santo Antônio.

Assim que o detento visualizou a viatura tentou fugir em direção ao mato, porém, foi interceptado e preso. O apenado que estava no sistema integrado da polícia como foragido, rompeu a tornozeleira eletrônica. Ele resistiu à abordagem, foi algemado e encaminhado à DP.

Depois de ouvido foi levado ao Presídio Estadual de Alegrete.