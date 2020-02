Fórum seleciona volutário para trabalhar no Gabinete do Juiz

O Dr Thiago Tristão Lima, Juiz de Direito titular da Vara de Família, juiz da infância e juventude e sucessões, ambas da Comarca de Alegrete, anuncia edital para trabalho voluntário no Fórum de Alegrete.

De acordo com Edital 01/2020, aos interessados estão abertas inscrições para serviço voluntário, com vaga para os Gabinetes da referida Unidade Judicial. Os interessados podem entregar o currículo até o dia 17 de fevereiro.



O serviço voluntário é realizado de forma espontânea e sem percebimento de contraprestação financeira ou qualquer outro tipo de remuneração, não gerando vínculo de emprego com o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária, tributária ou outra afim. No término do contrato haverá expedição de certificado.

Os interessados devem comparecer ao Gabinete da Vara de Família, entregar currículo e preencher a ficha de inscrição, ficando desde logo cientes de que a seleção será realizada por meio de entrevista com os candidatos, por ordem de chegada, no Gabinete da Vara de Família.



A vaga destina-se a bacharéis em direito, com disponibilidade para carga horária mínima de 10 (dez) horas semanais. O tempo de voluntariado é de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano.