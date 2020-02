Jaqueline Vitória representou a verdadeira inclusão nesta Campereada

A maior festa da tradição gaúcha de Alegrete, surpreende pela união de famílias que no acampamento vivenciam a genuína cultura.

Este ano, a Campereada Internacional de Alegrete aborda o tema inclusão. Com isso, surgiu a ideia de escolher uma prendinha, e a eleita foi Jaqueline Vitória da Mota Cieleck, 10 anos, do CTG Amizade do Vasco Alves.

A menina, que nasceu de sete meses, teve parada cardíaca e foi reanimada. De acordo com a mãe, durante a gestação ela recebeu a informação de que ela poderia vir a óbito ainda nos primeiros meses.

Hoje, a prenda que participa de todas as atividades do CTG Amizade foi escolhida para integrar o prendado da Campereada. Logo após o lanche da tarde, ela sabe que tem vir para o Parque, onde junto com as demais prendas e peões, participa das atividades do evento.

A menina tem a companhia dos pais, Vanusa e Máximo Cieleck, que estão sempre juntos e dizem da alegria que ela tem em ser prenda, um orgulho estampado em seu rosto, destacam.

“Este exemplo de inclusão demonstra o quanto é necessário fazer com que todos possam, mesmo com suas limitações, ser presentes, interagir com qualquer atividade”- comentou.

Além disso, todos os demais peões e prendas da Campereada tem o maior carinho e atenção com a prendinha, que faz com que o evento seja ainda mais grandioso.

Vanusa explica que devido às paradas cardíacas que teve ao nascer, passou a ter convulsões, mas que hoje estão bem controladas. A prendinha tem mais duas irmãs a Melanie de 22 anos e Diana de 19 que se orgulham muito da mana, de sua superação e amor à cultura gaúcha.

O presidente da Campereada Cléo Severo Trindade fala que ter uma prendinha cadeirante deixa o evento ainda mais especial, demonstrando o quanto incluir e respeitar às diferenças se faz cada vez mais necessário em todos os setores da sociedade.