Frio intenso, em Alegrete, anuncia como vai ser o inverno

Compartilhe















O último dia do mês maio indica como vai ser o inverno que entra oficialmente em junho. O termômetro junto à ponte Borges de Medeiros marcava 3ºC, um pouquinho antes das oito da manhã.

Os mais corajosos já estavam fazendo corridas ou caminhadas no Parque Neyta Ramos, com uma sensação térmica ainda mais fria. Houve formação de geada que se dissipou ao amanhecer, devido a umidade.

Quem se dirigia para o trabalho de bicicleta sentiu ainda mais frio, nesta segunda -feira em Alegrete.

Trabalhadores de obras, garis e outros que ficam expostos ao frio vestiam muito agasalho.

De acordo com a previsão, esta semana, será bem frio aqui no Município com mínimas em torno de 6º C . O tempo também será seco no início do mês de junho.

Com esta friagem o uso de máscara, que é obrigatório, ajuda muito para evitar inalar o ar gelado que provoca problemas respiratórios nesta época do ano.

Vera Soares Pedroso