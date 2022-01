Golpes de depósitos irregulares nas contas de clientes continuam nesse início de ano

O Procon é um dos órgãos de serviços à comunidade que sem dúvida mais ajudam os consumidores que buscam esclarecer ou garantir seus direitos.

Nos primeiros dias de 2022, muitas pessoas já procuraram o Procon, que atende em sala do antigo Fórum na Praça Getúlio Vargas, para reclamar de várias questões que entendem que foram lesados como consumidores.

Antônio Rogoski, servidor do Procon diz que os golpes continuam e os mais comuns que se repetem neste início de ano, são os depósitos de valores nas contas das pessoas sem que elas contratarem e são de valores elevados.

-Algumas nem se dão conta e outras vem aqui para saber como proceder e pedir o cancelamento e devolução desses valores que são depositados por financeiras ou Bancos de outros estados.

Outro golpe que envolve as demandas do Procon de Alegrete é a troca de plano de telefonia em que a pessoa paga um valor e sem autorização do dono da linha aumentam por conta. Isso gera muitas reclamações em que o órgão aciona as empresas para que mudem e voltem para o plano que a pessoa realmente contratou.

Ele alerta os consumidores que os bancos não ligam para que os clientes, então quando alguém liga dizendo que houve problema na conta sempre é golpe e no momento em que a pessoa passa o seus dados abre sua conta para os golpistas agirem, atesta.

– Nunca dê nenhum tipo de informação e se desconfiar de algo vá até a sua agência e peça esclarecimentos, enfatiza Rogoski.