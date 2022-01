Conselho Tutelar tem muito trabalho neste início de ano

Um órgão que nunca parou nem nos primeiros momentos de pandemia, é o Conselho Tutelar que atende em sua sede na Rua Demétrio Ribeiro.

Conforme a vice presidente do CT , Celanira Bueno de Souza, as denuncias continuam chegando e todos trabalhando muito para orientar e tentar resolver direitos violados de crianças e adolescentes.

O trabalho iniciou efetivamente em 3 de janeiro e, em apenas dez dias, só na sede foram realizados 54 atendimentos. Fora as visitas e orientações por telefone.

A presidente do Conselho, Márcia Rocha, diz que as demandas são grandes e atuam aqui na área urbana, no Passo Novo, nos assentamentos e em todo o interior do Município. – Fazemos muitas visitas ao interior para ver como fica a situação de crianças em que pais se separaram para acertar as visitas e guarda compartilhada.

Tudo é feito, conforme o ECA e com orientações do Ministério Público, atestam os conselheiros.

As denuncias giram em torno de crianças que estariam chorando e sozinhas em casa. As vezes os conselheiros vão e são crianças com autismo e não estão só, portanto nem tudo procede, colocam.