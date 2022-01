Governo do Estado emite novo Aviso para todas regiões Covid

Segundo o Gabinete de Crise, a decisão ocorreu após uma reunião realizada na tarde de hoje. Conforme o governo estadual, as regiões serão convocadas para um encontro para avaliar o atual cenário da pandemia.

Nos últimos dias, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) tem registrado altos números de novos casos de Covid-19 no Estado. Nesta terça-feira, a pasta confirmou o diagnóstico positivo de mais de 10 mil infectados nas últimas 24 horas. Trata-se do maior número de casos dentro de um período de 180 dias no Estado. Com os números de hoje, são acumulados 1.545.035 testes positivos para a doença desde o início da pandemia em solo gaúcho, de acordo com estatísticas disponibilizadas pela SES.