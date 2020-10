Gripário foi realocado para UPA; veja no vídeo como será o atendimento

Acompanhe o tour pelo novo gripário com a Diretora Operacional, da Santa Casa, Tailise Ribeiro Lemos. A informação é relevante para que as pessoas saibam onde está acontecendo o atendimento em caso de sintomas gripais, o que inicialmente era realizado na Santa Casa.

Nesta quinta-feira(29), a Santa Casa de Alegrete divulgou um vídeo falando sobre a nova estrutura para receber os pacientes com sintomas gripais. Desde o início, em março, os pacientes procuravam por este serviço na Santa Casa. Após algumas especulações de que o atendimento seria transferido para a Unidade de Pronto Atendimento(UPA), a confirmação ocorreu nesta manhã.

Segundo fontes do PAT, embora no vídeo a informação seja de que o atendimento será a partir de amanhã, desde ontem à tarde já está acontecendo na UPA. O mais importante, conforme está no vídeo, foi toda a explicação sobre como serão realizados os atendimentos e, principalmente, tranquilizando a população sobre o temor que muitos tinham em relação a um possível contato ou aglomerações entre suspeitos da Covid-19 e pessoas que procuram o atendimento médico para outra finalidade.

No vídeo, a Diretora Operacional, da Santa Casa, Tailise Ribeiro Lemos, demonstra cada etapa do atendimento ao paciente com sintomas gripais. A área para o gripário foi modificada e preparada para o controle dos casos suspeitos.

Em relação ao motivo que ocorreu esta mudança, a reportagem do PAT entrou em contato com a diretora técnica da Santa Casa, Dra Marilene Campagnollo. A médica explicou que o atendimento foi transferido em razão de que o ambulatório onde estavam os atendimentos do gripário tem uma série de outras demandas que estavam paradas, todas são convênios com o Governo do Estado e a Secretaria de Saúde do Estado e precisam ser mantidas como: o atendimento a gestantes de risco, prematuros egressos da UTI Neo e o buco-maxilo-facial. Além disso, ainda havia a dificuldade de montar a escala. Em relação aos testes tudo segue como estava acontecendo na Santa Casa.

Veja o vídeo: