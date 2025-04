Deputado Afonso Motta critica adiamento da duplicação da BR-290 e cobra compromisso do Governo Federal

Share on Email

O parlamentar classificou a mudança no cronograma como prejudicial ao desenvolvimento econômico e à segurança viária no Rio Grande do Sul.

Motta destacou a importância da rodovia para a mobilidade e a ligação com o Mercosul. Segundo ele, os constantes atrasos nas obras afetam o escoamento da produção, dificultam o transporte de cargas e impactam o turismo na região. O deputado citou um recente acidente que interditou a BR-290 por mais de 10 horas como exemplo dos problemas enfrentados pela população devido à falta de infraestrutura adequada.

O parlamentar também mencionou a promessa feita pelo presidente Lula de que a duplicação seria concluída até 2026 e cobrou medidas do Governo Federal. Ele afirmou que tem pressionado o ministro dos Transportes, Renan Filho, para que a obra seja finalizada no prazo originalmente estabelecido.

De acordo com Motta, a duplicação da BR-290 até Uruguaiana é um compromisso que deve ser cumprido para garantir melhorias na segurança viária e no desenvolvimento econômico da região. O deputado reforçou que continuará cobrando providências para evitar novos adiamentos no cronograma da obra.