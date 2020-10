Grupo Maturidade Ativa celebra mês do idoso com extensa programação

O Dia do Idoso é comemorado no Brasil no dia 1º de outubro e tem como objetivo a valorização do idoso.

Até o ano de 2006, esta data era celebrada no dia 27 de setembro, porém, em razão da criação do estatuto do idoso em 1º de outubro, o dia do idoso foi transferido para esta data de acordo com a lei número 11.433, de 28 de dezembro de 2006. Existem varias leis que protegem o idoso de maus tratos

Em Alegrete, desde o dia 1⁰ de outubro, a data é comemorada pelo Grupo Maturidade Ativa do Sesc que realiza atividades alusiva ao mês do idoso.



O Sesc através do Programa Sesc Maturidade Ativa realizou uma programação intensa em outubro. Muito embora a programação tenha sido on-line para evitar a exposição do público ao contágio pela Covid-19, a participação foi muito intensa.

Conforme a coordenadora do grupo em Alegrete, Iara Kulmann, a programação no município contou com a participação de outros grupos de idosos do município. “Foi muito proveitoso, como sempre é. Eles adoram e participam efetivamente das atividades”, avaliou a agente do Sesc.

Entre as atividades coube destaque a uma caminhada virtual, bate-papo com a influenciadora digital Miréia Borges, Bingo Musical, Oficina de Receitas Culinárias, uma mega palestra sobre cuidados para prevenção do câncer de mama e outra palestra elogiada pelos participantes sobre a Importância da espiritualidade no tempo de pandemia.

Júlio Cesar Santos Fotos: Grupo Maturidade Ativa