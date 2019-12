Grupo Trilheiros do Alegrete invade bairros para ação solidária

Ações solidárias já são um marco do grupo de Trilheiros do Alegrete.

Neste final de ano, não foi diferente. No último dia 22 quando o Grupo Trilheiros saiu pelos bairros da cidade e distribuiu centenas de cestas de natal para as crianças carentes. “Todos os finais de ano, realizamos essa doação através de solidariedade de cada integrante do grupo, somos em 20. Cada um doa um valor, compramos doces e brinquedos e realizamos a entrega” – falou Éder Baioto.

É imensamente gratificante ver a alegria estampada no rosto de cada criança. Há anos, o Grupo Trilheiro organiza e realiza essas ações. O diferencial desta edição, é que infelizmente não conseguimos contar com o nosso Papai Noel- citou.