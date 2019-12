Clientes lotam mercados, de Alegrete, no último dia do ano

No último dia do ano, a correria inicia desde cedo para quem deixou as compras de mercado produtos da ceia e as ultimas compras de 2019.

Que pensou em ir cedo, logo que os mercados abrissem, na tentativa de ter poucos clientes se enganou. Tão logo abriram os mercados de Alegrete já ficaram lotados.

A fila da carne e para pegar frios são as mais disputadas. A venda de cerveja e refrigerante também e grande. Além das festas de final de ano e o intenso contribuem para a venda de bebidas

Neste dia 31 de dezembro, os mercado atendem até às 20h, uma hora a menos que os dias que não antecedem feriados.

Vera Soares Pedroso