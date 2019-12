GT os Tauras promove sodariedade às crianças do bairro Getúlio Vargas

No último final de semana, o Grupo Tradicionalista Os Tauras realizou um linda festa para a criançada do bairro Getúlio Vargas.

Conforme uma das grandes responsáveis, coordenadora do Departamento Cultural, Angela Rodrigues, o trabalho é realizado durante todo o ano para que cada ação seja feita com sucesso.

Foram dezenas de crianças que receberam a visita do Papai Noel e tiveram, de alguma forma, seus sonhos realizados. A esperança e a magia em cada olhar é uma das mais gratificantes sensações de paz e felicidade.

Angela comentou que são realizadas diversas campanhas para ajudar famílias e crianças. Além da Festa de Natal, também ocorreram campanhas de agasalhos, a participação na GINCANA e CAVALGADA SOLIDÁRIA onde foram Campeões em arrecadação de alimentos.

Todos estão sendo distribuídos para famílias carentes. Uma das últimas participações foi na CAVALGADA DO BEM que a equipe do GT os Tauras também sagrou-se campeã na arrecadação de alimentos.

Este ano o GT os Tauras também conquistou o 1° lugar dos Festejos Farroupilhas, desta forma, pelo 13° ano consecutivo.

Trabalhamos com nossas crianças o ano todo, incentivando a área cultural e artística, participando de vários eventos como concursos de peões e prendas. Além da Invernada Mirim que participa de forma recorrente em eventos da cidade e no Estado.

” A sede do GT Os Tauras é situada no bairro Getúlio Vargas, onde é realizado um trabalho em parceria com a Associação do Bairro, com apoio do posteiro Cesar Rodrigues. Agradeço a todos pelas colaborações pois sem eles cada desejo também não seria possível concretizar. Todo apoio e ajuda. Foi uma linda festa de Natal que, com certeza, marcou a vida dessa crianças e famílias” – disse Angela.