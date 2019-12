Guarda Municipal de Uruguaiana é a primeira do RS a receber carabinas para policiamento

A Prefeitura de Uruguaiana e a Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana (SEGTRAM) realizam, nesta quinta-feira, a solenidade de entrega de armamento à Guarda Municipal (ROMU).

Serão repassadas quatro unidades de carabinas da marca Taurus, modelo CTT 40 C, no Salão Nobre do Palácio Barão do Rio Branco. Desta forma, a Guarda Municipal (GM) passou a ser a única do Rio Grande do Sul a contar com esse tipo específico de armamento. No Brasil, somente a GM de São Paulo usa fuzil.

Segundo informações do fabricante, são armas leves, de fácil manejo e de cômoda utilização. Clemente Corrêa, secretário de Segurança, destaca que a necessidade de armar a instituição deve-se a cidade ser zona de fronteira, saber da existência de facções criminosas que anunciam atuar na cidade e a consequente obrigação de oferecer segurança para a população e turistas. “Os recursos de aquisição, R$ 20,5 mil, foram repassados pela Vara de Execuções Criminais (VEC) com o aval do Ministério Público Estadual, que entenderam a exposição da administração municipal”, conclui Corrêa. Especificações Técnicas:

Calibre: 40 S&W

Capacidade: 30 cartuchos

Operação: Blowback simples Por Fred Marcovici