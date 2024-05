1° de maio| Operários da construção civil não param nunca; nem no calor que sufoca e nem nos rigores do inverno

Muitos enfrentam uma pesada jornada de trabalho, na maioria da vezes, expostos ao calor escaldante ou os rigores do inverno.

Neste dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, nada mais justo que homenagear esses trabalhadores que vivenciam o trabalho braçal. Essa obra que a reportagem visitou, está sendo construída há mais de quatro anos. A grande maioria dos trabalhadores está desde o começo da construção e a edificação do prédio é motivo de muito orgulho para os servidores.

Auri Menezes, de 58 anos, morador do bairro Honório lemes, é o responsável técnico pela obra. Segundo o relatado do trabalhador, ele atua na área há anos e a construção virou uma para o trabalhador. “Trabalho há muito tempo no ramo, não é um trabalho fácil, mas é algo que prende a nossa atenção e executamos com muita dedicação”, destacou o alegretense.

Já, João Oribes, morador do bairro Saint Pastous, atua na área há 7 anos. Segundo disse o servidor, o trabalho é pesado, mas ao mesmo tempo é muito interessante, pois contribuímos com o desenvolvimento e expansão do Município.”Vivemos isso todos os dias, trabalhamos de segunda à sexta e as amizades aqui feitas, jamais serão esquecidas”, destacou o trabalhador alegretense.

