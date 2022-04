Guri de Alegrete é vice-campeão da Copa América Infantil no Uruguai

Share on Email

O alegretense Victor Oliveira integrou a delegação da Sociedade Esportiva Novo Horizonte na Copa América Infantil.

Alegretense teve uma experiência internacional em sua formação como atleta

A competição disputada no último final de semana na cidade de Montevidéu, capital do Uruguai. Organizada pela Associação Internacional de Futebol Infantil (AIFI), o evento foi disputado na modalidade de futebol 7, entre os dias 2 a 9 de abril.

A equipe santa-mariense jogou o torneio nas categorias sub-11, sub-12 e sub-13, categoria que o alegretense defendeu o clube de Santa Maria.

Victor com goleiros de outros países

O Novo Horizonte representou o Brasil no campeonato, tanto que utilizou uniformes inspirados na seleção brasileira e as partidas eram de denominadas Brasil x Argentina, Uruguai x Bolívia, Chile x Paraguai, e assim por diante. Durante a Copa América, o Novo Horizonte jogou duas partidas amistosas contra os principais clubes do Uruguai, Peñarol e Nacional.

Victor na grande final contra a Argentina

A gurizada do Novo Horizonte entrou em campo em três faixas etárias: o time sub-11 foi vice-campeão na Série Prata; a equipe sub-12 garantiu o título na Série Prata; e, no sub-13, foi vice-campeão na Série Ouro.

Novo Horizonte chegou em todas categorias

O time de Victor fez uma grande campanha, com boas atuações do alegretense que defendeu uma cobrança de pênalti na fase classificatória. Na final sub-13, o Novo Horizonte foi superado pela Argentina.

Sub-13 vice-campeão da Copa América

Fotos: reprodução