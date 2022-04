Trabalhadora é violentamente atacada por cães ferozes em via pública

“O desespero foi imenso, eu gritei muito, mas ninguém aparecia, até que um casal em uma moto me auxiliou, foi então que eu consegui ligar para o meu pai e cheguei no hospital. Entrei direto, pra ter uma ideia”- descreveu a trabalhadora que foi atacada por cães, em via pública, na manhã de segunda-feira(11), no bairro Assumpção.

Ela procurou o PAT para fazer o relato, pois acredita que outras pessoas também podem ser feridas e, com mais gravidade se for alguma criança ou idoso.

A monitora, descreveu que caminhava na rua Anita Garibalde, quando dois cães saíram de uma residência, que, segundo ela, tem mais cachorros e a atacaram. Mesmo gritando, a vítima ressaltou que ninguém a auxiliou, ficando com ferimentos nas pernas, braços e nas laterais perto das costelas. Os animais só pararam de morder quando um casal que passava de moto a ajudou.

Ferida, ligou para o pai que a levou para a UPA. A trabalhadora, acrescentou que todo o custo da medicação ficou por sua conta e, ninguém a procurou para saber se estava bem. Como trabalha em um local que fica mais tempo sentada, está conseguindo fazer as atividades laborais, entretanto, destacou que as dores no corpo ainda são intensas. Ela levou pontos em três lugares no braço.

“O que eu sei é que esses animais já teriam atacado outras pessoas, isso é muito perigoso. Para manter cães assim, o pátio precisa estar bem fechado e ter segurança para quem passa na rua” – concluiu.