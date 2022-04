Vice- presidente do CPERS cumpre agendas, em Alegrete, pelo piso do magistério

Um dos vice- presidentes do CPERS central, professor Edson Garcia esteve dia 13 em Alegrete quando, junto com intregrantes do 19º Núcleo do CPERS de Alegrete, cumpriu agendas na cidade.

Garcia informou que estão na mobilização para que todos recebam o percentual de 33, 24% anunciado pelo Governo Federal e divulgando a 23ª Semana Nacional de Educação de 25 a 29 de abril que será online.

Diretor do CPERS central em Alegrete

E lamentável que o governo não tenha comprometimento com a educação e nem com o Estado do RS, porque em mais de dois anos de pandemia, não se preocupou em cuidar das escolas, mesmo tendo economizado com a educação, atesta.

Junto com a presidente do CPERS de Alegrete, professora Rosa Dotta, o professor Paulo Ariosto Dutra e professora Izete Rodhes, também, visitaram escolas para ver as condições dos educandários.

Edson Garcia pontuou que a categoria tem perdas inflacionárias desde 2015 que chegam a 57% e o governo economizou com professores e não cuidou das escolas. E o pior, deu reajuste tirando o que já haviam conquistado por lei.