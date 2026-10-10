HackatAgro reúne estudantes em maratona de inovação durante a Expo-Alegrete

A 84ª Exposição-Feira de Alegrete foi palco de uma jornada de criatividade, tecnologia e empreendedorismo com a realização do HackatAgro Alegrete 2026. A maratona de inovação reuniu mais de 70 inscritos, entre eles pouco mais de 50 estudantes, organizados em 10 equipes para desenvolver soluções voltadas aos desafios reais do agronegócio.

As atividades ocorreram ao longo do dia, com início pela manhã e encerramento no final da tarde, no Pavilhão da FEIND, localizado no Parque de Exposições de Alegrete. Durante a programação, os participantes trabalharam de forma colaborativa na criação de projetos, com acesso a mentorias, orientações e atividades voltadas ao desenvolvimento de ideias inovadoras.

A proposta do HackatAgro foi estimular a criatividade, o pensamento empreendedor e a aplicação da tecnologia na busca por soluções para as demandas do setor agropecuário, aproximando os estudantes de situações e desafios presentes na realidade do agronegócio regional.

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Além de incentivar o desenvolvimento de projetos, a iniciativa promoveu a conexão entre estudantes, instituições de ensino e o setor produtivo. A programação também proporcionou contato com especialistas, empresas e iniciativas de incentivo à inovação e ao empreendedorismo, como o programa Supernova, do Sebrae RS.

Três equipes foram premiadas

Ao final da maratona, as 10 equipes apresentaram seus projetos para avaliação. As três propostas com melhor classificação foram reconhecidas:

1º lugar: Entressafra;

Entressafra; 2º lugar: Java Control;

Java Control; 3º lugar: Identifica Plant.

A apresentação dos projetos marcou o encerramento de um dia dedicado à construção de soluções, à troca de conhecimentos e ao incentivo ao protagonismo dos estudantes no desenvolvimento de novas tecnologias para o campo.

Parceria entre educação, inovação e agronegócio

O HackatAgro Alegrete 2026 foi realizado pelo HackatAgro, com participação do ecossistema Alegrete Cidade Inovadora e apoio do Sebrae Startups, do Instituto Federal Farroupilha (IFFar) – Campus Alegrete e do Sebrae RS.

Integrada à programação da 84ª Exposição-Feira de Alegrete, a atividade reforçou a importância da aproximação entre educação, tecnologia, empreendedorismo e agronegócio, criando oportunidades para que estudantes transformem ideias em propostas capazes de contribuir com o desenvolvimento do setor.

A realização da maratona também evidencia o potencial da inovação como ferramenta para enfrentar desafios do meio rural e estimular a participação de jovens na construção de soluções para o futuro do agronegócio.

Fotos: Marco Santierri