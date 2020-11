Haitiana é presa por suspeita de matar enteado em Canoas

Segundo o delegado Pablo Rocha, a suspeita levou a criança a uma unidade de pronto-atendimento com ferimentos. No local, o menino morreu. A equipe médica desconfiou que ela teria sofrido agressões e acionou a polícia.

Na residência da família, a polícia falou com os vizinhos, que relataram terem visto a mulher batendo na criança, uma vez que parte das agressões teriam ocorrido na rua.

A filha da suspeita também estava presente e foi ouvida, com escuta especializada.

“A criança confirma as agressões, descreve as agressões exatamente onde as fotos mostram os ferimentos”, diz o delegado.