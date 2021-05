Hemocentro de Alegrete precisa urgente de doadores de sangue

Compartilhe















O Hemocentro Regional de Alegrete que atende sete municípios da região precisa sempre ter todos os tipos sanguíneos em estoque.

Agora, mesmo na pandemia, está precisando com urgência de doadores dos tipos de O+ e O-. Essa baixa no estoque se deu pelos inúmeros pedidos das agências as quais mantém convênios em toda região da Fronteira Oeste, informa Fernanda Soares assistencial social do Hemocentro. Ela diz, ainda, que em contra partida o movimento de doadores caiu significativamente.

-É sempre muito importante ressaltar que, independente de estarmos enfrentando uma pandemia, os pacientes seguem necessitando de transfusões por diversos motivos, e para que consigamos suprir toda essa demanda, só através da doação voluntária de sangue.

Lembrando que os homens podem doar a cada dois meses e as mulheres a cada três meses.

Horário de funcionamento: segunda, terça, quintas e sextas das 7h as 13h. Nas quartas a equipe está em coleta externa nós municípios da região.

Quem quiser praticar este ato de amor e ajudar a salvar vidas vá até o local e fale com a equipe. Qualquer pessoa da cidade ou de sua família pode precisar de sangue, lembrou Fernanda Soares.

Vera Soares Pedroso