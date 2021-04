Morre idoso que ficou preso às ferragens em colisão frontal na Estrada do Caverá

Compartilhe















Morreu na noite de ontem(17), algumas horas após o grave acidente, na Estrada do Caverá, o motorista da caminhonete Ford F-350. Ele ficou preso às ferragens, foi removido pelos Bombeiros e encaminhado pelo Samu à Santa Casa de Alegrete. O idoso, que foi identificado como Elso Casemiro Pozzebon, de 63 anos, saiu do local inconsciente, conforme informações.

Nesta manhã, a reportagem confirmou com a Polícia Civil, que ele não resistiu aos ferimentos e faleceu por volta das 23h40min, de sábado. A vítima estava na UTI da Santa Casa de Alegrete.

Elso Casemiro Pozzebon era arrozeiro e tinha propriedade no Catimbau, de acordo com relatos de amigos. Nas redes sociais, muitas mensagens de pêsames à família e a demonstração de carinho pelo idoso que era uma pessoa muito querida por todos que o conheciam.

O acidente

Segundo informações que a reportagem obteve no local, O motorista da carreta trafegava sentido Alegrete/interior. No KM 8 ele frenou para não atingir a traseira de um Polo que foi fazer uma conversão à direita, no Corredor das Paineiras. A carreta que estava vazia, teria formado um L e, por esse motivo, o condutor não conseguiu evitar o acidente e colidiu frontalmente na caminhonete Ford F-350 que trafegava sentido contrário, interior/Alegrete. Elso ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelos Bombeiros. Além dos militares, técnicos do Samu e alguns populares auxiliaram para a remoção dele. O motorista da carreta ficou com ferimentos na face.

Os dois veículos, com o impacto da colisão, foram arremessados à margem da rodovia VRS 306, da Estrada do Caverá.

No link abaixo o post completo sobre o grave acidente.