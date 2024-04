Alegrete já contabiliza 14 bairros com casos de dengue, seis deles estão com alto risco

Dentre estes, dez são de mulheres e os outros 11 são do sexo masculino. De acordo com dados fornecidos pela Secretaria de Saúde local, por meio de um trabalho gráfico realizado pelo profissional Marcos Rego Dorneles, já foram notificados 355 casos, dos quais 262 foram descartados e 72 ainda estão sob investigação.

Alegretense faz minucioso registro da arquitetura de casas centenárias

A relação inclui 14 bairros com casos confirmados, seis dos quais estão localizados em áreas de alto risco de contaminação. Nos bairros Macedo, Honório Lemes, Saint Pastous e Emílio Zuñeda, localizados na zona central, há uma preocupação maior com a incidência de casos de dengue. Apenas no Bairro Macedo, surgiram três casos positivos, enquanto no Centro houve mais dois.

Passagem de Matteus no BBB despertou saudade em conterrâneos distantes de Alegrete

Chama-se a atenção para as faixas etárias afetadas, destacando-se um caso de um adolescente infectado na faixa etária de 10 a 14 anos. Também foram registrados seis casos entre pessoas de 15 a 24 anos. A maior concentração de casos positivos está entre pessoas com idades entre 25 e 49 anos, totalizando 10 casos confirmados na cidade. Entre os idosos, foram registrados apenas dois casos em Alegrete. Na faixa etária de 50 a 59 anos, o município contabiliza mais dois pacientes positivos para dengue.