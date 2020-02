Homem acusado de matar família em discussão de trânsito em Porto Alegre vira réu por triplo homicídio

O acusado de matar três pessoas da mesma família em uma briga de trânsito virou réu por homicídio triplamente qualificado. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (6) pelo Ministério Público. O crime aconteceu no dia 26 de janeiro na Estrada do Varejão, no bairro Lami, na Zona Sul de Porto Alegre.