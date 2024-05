Matteus Amaral e família redirecionam campanha de doações para o RS

Encerrando a “Unidos pelo Alegrete” com milhares de marmitas distribuídas, além de doações de roupas, material de higiene e limpeza, a equipe agora vai seguir com a campanha “Unidos pelo Rio Grande do Sul”.

A decisão, conforme descreveu Luciane Amaral, se deu em razão da situação controlada no município, onde o Rio Ibirapuitã já baixou de forma significativa seu nível, chegando na cota de atenção, ou seja, 7,50 metros. Portanto, as famílias já estão se preparando para o retorno às suas casas. Entretanto, o Rio Grande do Sul permanece em uma situação muito delicada, com mais de 360 municípios atingidos por essa que é uma das maiores catástrofes já enfrentadas pelo estado. Com mais de 100 mortos, centenas de desaparecidos e cidades inteiras devastadas pelas cheias. A união de esforços é a maior certeza do recomeço, e entre toda a ajuda solidária ao estado, está Matteus Amaral e sua família, com equipe de voluntários.

A partir das 14h de hoje, na Paróquia ao lado da Igreja Matriz no centro de Alegrete, haverá um ponto de arrecadação para que as pessoas possam doar alimentos, agasalhos, material de higiene e de limpeza, além de rações para os pets. Duas carretas foram disponibilizadas pelo empresário Everton Sott para que a arrecadação chegue ao seu destino. Assim como o PIX para [email protected], todo valor é importante. Durante a live feita ao PAT, Luciane destacou a gratidão de todos que estão somando esforços para apoiar. Matteus Amaral está acompanhando tudo o que está acontecendo e movendo todos os esforços para apoiar o seu Estado e sua cidade. Ele retorna de Manaus e se mantém integrado à equipe @bahmatteus. Ele já participa de uma vakinha com o humorista Badin – O Colono, Nego Di, e outras personalidades que estão somando esforços. A vakinha já arrecadou mais de 45 milhões de reais. Portanto, o trabalho se mantém em prol do povo gaúcho. “Unidos Pelo RS – Chave PIX: [email protected]“.