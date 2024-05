Trechos vitais: BR-290 restabelecida e desvio na BR-287 em reconstrução

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT),, responsável pela rodovia, a partir de agora, é possível o deslocamento entre os municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre e das regiões Central e fronteira Oeste, que estavam isolados desde o início das severas chuvas e enchentes que atingem o Rio Grande do Sul, por meio da rodovia.

Segundo a Autarquia, os técnicos estão trabalhando no local, dia e noite, para devolver as condições de tráfego. Os serviços de recuperação da pista exigiu que – de forma emergencial – fosse implantado um novo sistema de drenagem com quatro galerias pluviais em concreto e recomposição da pista em tempo recorde.

Conforme o Dnit, o trabalho de urgência garantiu assim o restabelecimento de um corredor logístico para o abastecimento das cidades, operações do sistema de saúde e demais necessidades das regiões central e fronteira Oeste do RS. O tráfego está liberado exclusivamente para os veículos desses serviços essenciais.

Alegrete – Santa Maria

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) iniciou a construção de um desvio, no km 313,5 da BR-287/RS, ao lado da Ponte sobre Várzea do Rio Toropi, entre os municípios de Santa Maria e São Vicente do Sul.

A alternativa busca garantir o fluxo de veículos nos dois sentidos durante a recuperação da estrutura da ponte, que foi danificada durante as chuvas que atingiram o estado nos últimos dias. Dependendo de condições climáticas favoráveis, o DNIT pretende liberar o fluxo de veículos no desvio em até 15 dias. Com o nível da água mais baixo, já foi possível, na manhã de terça-feira (7), a limpeza e abertura de caminho para possibilitar o começo das obras de implantação do desvio.

Fotos: DNIT (reprodução)