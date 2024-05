Procura por presentes para o Dia das Mães é fraca no comércio de Alegrete

Share on Email

Sem muita referência em vitrines, a data mostra que aqui na cidade, em lojas de vários segmentos, o que se percebe é um movimento bem atípico que antecede a data que, normalmente, as lojas aumentam as vendas com os presentes às mães.

Nas lojas de calçados, do centro da cidade, a informação é que o movimento está fraco e quase ninguém comprando prensente. O mesmo acontece em lojas de confecções da cidade. Outro segmento que está fraco é o de eletroeletrônico. Sem execeção, todos acreditam que é devido ao reflexo da tragédia que abate o Estado e impacta emocionalmente todos e, que neste momento, preferem esperar para ver o que vai acontecer.

Lindersen Fernandes, vendedora de um a loja de calçados na Rua dos Andradas, espera que partir de sexta- feira a procura por presentes para mães melhore.

Consumidores que estavam no centro dizem que muitos que tem mãe vão comemorar e agradecer e, por outro lado, muitos filhos não terão como comprar nada às suas mães ,mas acredita que temos que agradecer porque aqui em Alegrete a situação está sob controle, lembrou Zeni Antunes.

Jaqueline Neto e Zeni Antunes no centro de Alegrete

Leonel Ribeiro diz que está longe de sua mãe e epera que os que podem estar perto das suas que as abraçem e agradecem por tudo, diante de um cenário de tristeza que se abate sobre o RS.