Homem agride mãe e companheira no Bairro Gamino

De acordo com informações, a idosa de 80 anos disse que estava em casa na companhia da nora quando o filho chegou e passou a agredi-la.

Ao perceber que a sogra estava sendo vítima de violência doméstica, a mulher do acusado saiu em defesa da idosa e também foi agredida pelo companheiro.

A Brigada Militar foi acionada e, no endereço fez contato com as vítimas. Ambas foram encaminhadas até a UPA e passaram por atendimento médico. A idosa apresentava lesões no couro cabeludo, peito e braços, já a outra vítima também apresentava alguns ferimentos pelo corpo.

O relato delas é que o acusado seria dependente químico e teria ingerido bebida alcoólica antes de chegar em casa.

Na Delegacia de Polícia foi feito contato com o Delegado de Plantão e determinado registro simples por lesão corporal.

Depois de ouvidos, todos foram liberados. A mulher solicitou Medidas Protetivas contra o companheiro.

O homem disse aos PMs que também teria sido agredido por ambas, mãe e companheira. Ele apresentava lesões no couro cabeludo.