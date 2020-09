Homem, com arma em punho, invade casa e ameaça executar o ex-sogro

Compartilhe









Homem foi preso pela Brigada Militar por porte ilegal de arma de fogo após invadir a casa do ex-sogro e ameaçá-lo de morte.

Na madrugada do último sábado, um indivíduo de 21 anos, invadiu a residência onde a ex-companheira estava, no bairro Santos Dumont.

Sem autorização dos ex-sogros, ele adentrou e passou a vasculhar o local se dirigindo até os quartos, onde a ex-mulher estava. Na tentativa de impedi-lo, o proprietário da casa teve uma arma apontada para sua cabeça e a ameça de que só não seria executado naquele momento por consideração à ex-sogra.

Na sequência, o acusado ao sair da residência efetuou disparos de arma de fogo, mas ninguém ficou ferido. A Brigada Militar foi acionada e o localizou chegando em casa, no bairro Dr Romário. Na abordagem, foi questionado sobre o revólver e o indivíduo disse que teria jogado no Rio.

Os policiais iniciaram buscas na casa, com o acompanhamento da mãe do homem e localizaram três munições calibre 38 embaixo de um travesseiro. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia e, em contato com o Delegado de Plantão, determinado registro de flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

A vítima desejou representação criminal.