No domingo a Prefeitura desfez, mais uma vez, ocupação em área do Arroio Regalado

Compartilhe









36 Shares

Na manhã chuvosa de domingo(13), pela quarta vez, uma ação integrada entre Guarda Municipal, Secretaria de Infraestrutura e Brigada Militar, realizou a retirada de famílias da área do Projeto regalado. Há cerca de 18 dias, ocorreu a primeira reintegração de posse no local onde estavam demarcados 34 “terrenos”. Neste dia, um número expressivo de famílias estavam no local. Com a presença do Procurador do Município, Paulo Freitas Faraco, o diálogo pacífico, resultou na saída e na retirada das demarcações com a retroescavadeira da Prefeitura.

Passado mais uns dias, há menos de uma semana, mais duas ações foram realizadas no mesma área em razão de famílias retornarem, além da demarcações. Na segunda vez, o que chamou atenção dos policiais militares foi uma demarcação com o simbolo de uma facção criminosa de Porto Alegre, Os Manos.

Novamente, nos dois casos, houve diálogo e a retirada das estruturas e das famílias. Mesmo com o conhecimento de que não há possibilidade de uma doação, pois a área já faz parte de um projeto e aquela área contempla um parque, as famílias novamente retornaram.

Ao ser informada, a Secretaria de Infraestrutura com apoio da Guarda Municipal e os policiais militares fizeram o mesmo trabalho, na manhã de ontem, de conscientizar as famílias de que não devem permanecer naquela área, tampouco, realizarem demarcações.

Nesta última retirada, devido à chuva, havia uma ponte improvisada para a travessia e alguns cabos de energia elétrica. Também, foi constatado que o número de pessoas era superior às últimas retiradas. Os “terrenos” onde havia demarcações houve a retirada com o apoio da retroescavadeira, assim como, alguns barracos.

A área invadida é o local onde serão realizadas as obras de urbanização nas margens do Arroio Regalado aprovadas pelo Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) 2, com investimento previsto pelo Ministério das Cidades em R$ 13,8 milhões. As obras iniciaram em junho de 2014, com o objetivo de evitar as cheias e problemas decorrentes de enxurradas.

A brigada Militar realizou três Termos circunstanciados para homens que estavam no local.