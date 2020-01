Homem com drogas e em Fiesta roubado é preso, pelo CRBM, na ERS 377

Comando Rodoviário da Brigada Militar de Alegrete realizou a prisão de um homem e apreensão de dois menores por tráfico de drogas. O veículo estava com placas clonadas e era roubado.

Um homem, de 24 anos, e dois menores de 15 e 16 anos foram abordados pelos policiais rodoviários estaduais, na noite de ontem (30), na RS 377.

O trio estava com drogas e um veículo com placas clonadas(São Borja).

De acordo com os policiais, durante fiscalização de rotina em frente ao posto do Comando Rodoviário da Brigada Militar, os policiais abordaram um Fiesta.

Durante a revista do veículo e identificação dos ocupantes, foi encontrada um mochila com crack e cocaína. A astúcia dos policiais também levou à consulta do veículo pelo chassi. O carro que estava com placas de São Borja, foi roubado em Rio Grande e as placas originais são de Soledade.

Também foi identificado que os dois adolescentes estão com registros de desaparecidos. Já o condutor tem uma extensa ficha criminal. O trio é de Rio Grande e disse que viria dar uma volta em Alegrete.

Em contato com o Delegado de plantão foi determinado prisão em flagrante por tráfico de drogas e adulteração de veículo, para o homem de 24 anos. Já os menores foi solicitada a internação no Case em Uruguaiana. Eles serão encaminhados ao Ministério Público nesta manhã.

A Brigada Militar de Alegrete prestou apoio ao CRBM para conduzir dois dos acusados.