Fernando Nascimento é reeleito presidente da AJS

O alegretense Fernando Nascimento foi reeleito presidente da Associação Jogos da Solidariedade.

Com chamada única e atendendo edital da Eleição da AJS, da Diretoria Gestão 2020/2023, foi por aclamação da diretoria, que o professor Fernando Nascimento foi reeleito para mais um mandato.

Os membros diretores eleitos, que estiveram presentes: Tarcísio Gonçalves, Jocenei Rodrigues Texeira, Joceli Oviedo, Everaldo Ballejos, Leandro Da Silva Dias, Alexandro Nunes, Julio Concórdia, Emerson Coelho, Cristina Nunes dos Anjos e Braian Rodrigues Pereira.

A nova diretoria para o triênio 2020 a 2023 vai ser integrada pelos diretores Dilson Pinheiro, Christian Nogueira e Carmen Joselaine..

O idealizador dos Jogos da Solidariedade, Roger Severo enalteceu o grande trabalho na gestão do presidente Fernando e equipe. “Todos os recordes batidos. Que venha 2020 e as novas ações. Nos 15 anos do maior campeonato solidário da fronteira, já arrecadou mais de 76 toneladas de alimentos, sempre agradecendo aos torcedores que ajudam no ingresso solidário desde 2006”, destacou Severo.

A aclamação no último dia 29, reelege o presidente Fernando Nascimento, vice Carmen Joselaine, secretário Jocenei Teixeira, tesoureiro Tarcísio Gonçalves. O Conselho Fiscal será composto por Everaldo Ballejos, Julio Concórdia, Alexandro Parede, Leandro Dias e Joceli Oviedo. Suplentes: Christian Nogueira, Cristina dos Anjos, Emerson Coelho, Dilson Pinheiro e Braian Pereira.

Júlio Cesar Santos Fotos: AJS (divulgação)