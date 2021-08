Homem de 32 anos morre após surto de Covid no Hospital Conceição de Porto Alegre

Um homem de 32 anos morreu na noite de sábado (21), após contrair o coronavírus no surto que atingiu o Hospital Conceição, em Porto Alegre. É o 18º óbito relacionado ao surto, que já infectou mais de 150 pessoas.

Segundo informações do hospital, trata-se de um paciente internado em 14 de julho por tuberculose bacilífera. Ele já havia tratado a doença, em 2011, e ficou com sequelas pulmonares graves.

Em 21 de julho, teve piora no padrão ventilatório e foi internado na UTI. Estava na área do surto, em quarto de isolamento.

No último dia 9, foi internado novamente na UTI, dessa vez com a Covid. Faleceu às 21h12 de sábado.

O surto já infectou mais de 150 pessoas no Hospital, segundo boletim divulgado neste domingo (22). Do total 91 são pacientes, com 32 hospitalizados nas enfermarias, 11 na UTIs e 30 em alta. Todas as 18 mortes que ocorreram foram entre os pacientes.

Entre os pacientes, 57 estava com o esquema vacinal contra a Covid completo.

Estudos conduzidos com cada uma das vacinas em uso contra a Covid-19 apontam que os imunizantes diminuem, mas não zeram, a chance de casos graves e de morte pela doença. É por isso que, além de se vacinar, a população deve manter as outras medidas de proteção contra a doença.

Já entre os profissionais de saúde, 64 foram infestados. Em isolamento domiciliar estão 32. Um está hospitalizado, um já teve alta e os demais retornaram ao trabalho. Do total, 53 já completou o esquema vacinal.

O surto foi identificado na primeira semana de agosto. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, o hospital teve uma contaminação por variante delta no surto. Um alerta epidemiológico foi emitido, confirmando a transmissão comunitária da variante.