Homem é encontrado morto dentro de carro em Viamão

A vítima foi identificada como Jorge Amelio Ribeiro, de 40 anos. O carro em que ele estava pertence a uma locadora de veículos. A polícia trabalha com a hipótese de execução.

Ainda de acordo com a delegada, o caso não é tratado como latrocínio, já que os pertences da vítima, como carteira com dinheiro e documentos estavam no carro.