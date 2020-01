Morre em Cruz Alta idosa atropelada em Santiago

Maria Helena do Amaral Silveira, de 69 anos, morreu no final da noite desta quinta, 09, no Hospital São Vicente de Paulo, em Cruz Alta, em decorrência de um traumatismo craniano grave. A idosa lutava pela vida desde às 13h de sexta-feira, 03, quando foi atropelada na Rua Pinheiro Machado, no Centro de Santiago, por uma Toyota Hilux conduzida por um homem de 46 anos. O acidente ocorreu quando Maria Helena atravessava à Rua em uma faixa de segurança.

Segundo a ocorrência registrada na Polícia Civil, o condutor prestou socorro à idosa, tendo entrado em contato com os Bombeiros e o SAMU, permaneceu no local do acidente e aceitou realizar o teste do bafômetro que apontou resultado negativo para ingestão de álcool. Em depoimento, antes de ser liberado, disse não ter visto à vítima atravessando à faixa.

Como não foi preso, o condutor não teve o nome divulgado, mas responderá na Justiça, provavelmente, pelo crime de homicídio de trânsito culposo, quando não há intenção de matar.

Velório e sepultamento

Pela manhã, o corpo de Maria Helena será levado para exame de necropsia em Ijuí. Após o procedimento, será transladado para os atos fúnebres em Santiago. O velório está previsto para iniciar de tarde, na sala 1 da Capela Andres. O sepultamento será no Cemitério Paulo VI, no sábado, 11, em horário a definir.

Maria Helena lavava e passava roupas de famílias santiaguenses e militares, profissão que aprendeu com sua mãe e que lhe tornou bastante conhecida em Santiago. A idosa completaria 70 anos na próxima segunda-feira, 13.

Fonte: Rafael Nemitz