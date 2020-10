Homem é executado com cerca de 10 tiros no bairro Macedo

Compartilhe















Um homem foi executado com mais de dez tiros no bairro Macedo.

De acordo com o pai da vítima, o filho entrou correndo e foi encontrado nos fundos do pátio de sua casa quando ele ouviu os gritos. Ao sair da casa, viu o filho caído com marcas de tiros pelo corpo. Segundo ele, os disparos atingiram abdômen, tórax, perna e braço. Imediatamente fez massagem cardíacas no mesmo. Momento em que acionaram a Brigada Militar.

A guarnição chegou ao local e o conduziu à UPA, porém não resistiu e chegou sem vida.

A vítima foi identificado como Rafael Oliveira Pereira de 29 anos, conhecido como Castor.

Ele tem passagens policiais por tráfico de drogas, receptação, tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e furto.

Segundo testemunhas, o autor dos disparos seria um vizinho que é apenado, está em regime domiciliar com utilização de tornozeleira.

O décimo homicídio de Alegrete, neste ano, ocorreu por volta das 17h deste sábado(10).

As guarnições da Brigada Militar realizaram buscas, mas até o momento o suspeito não foi localizado.