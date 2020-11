Homem é flagrado com notas falsas de 200 reais; na DP ele foi ouvido e liberado

Um indivíduo de 22 anos foi preso em Brigada Militar com cinco notas falsas de 200 reais.

O fato aconteceu depois de uma suspeita em um estacionamento comercial em que o acusado estava. Após consumir alguns produtos, ao pagar o mesmo apresentou uma das notas de 200 reais. Devido à textura entre outras características da nota, a funcionária que estava no caixa desconfiou e não quis receber a nota.

Porém, o acusado teria sido ríspido o que gerou ainda mais a desconfiança das funcionárias. Desta forma, elas comunicaram o 190 que acionou uma guarnição.

Os policiais identificaram o indivíduo, pelas informações repassadas, em via pública. Em revista pessoal foram encontradas as cinco notas de 200 reais.

As mesmas estavam camufladas na carteira do acusado. Assim que constatado que todas eram falsas, ele foi apresentado na Delegacia de Polícia de Alegrete. Em contato com o Delegado de plantão, foi determinado apreensão das notas e registro simples por notas falsas. O motivo foi em razão de não ter vítima das notas falsas, a partir do momento em que, ao não receber a nota, a funcionária do estabelecimento comercial teve a compra paga pelo dinheiro verdadeiro.

Fica um alerta aos comerciantes de Alegrete. Neste caso, seriam R$ 1.000,00 que poderiam ter sido distribuídos no comércio local se a funcionária não estivesse preparada. Também chamou atenção que todas tinham o mesmo final de série, 52.

Depois de ouvido o indivíduo foi liberado. Se fosse flagrante a guarnição teria que levar o acusado até a cidade de Uruguaiana, já que o crime é Federal.