Homem é gravemente ferido com golpes de faca no Parque Doutor Lauro

Trabalhador rural, de 31 anos, foi esfaqueado por um “amigo” no interior do Parque Doutor Lauro Dornelles, em Alegrete.

Conforme informações do BO, a vítima teve um desentendimento com o acusado em relação a um equino. Segundo relato de um outro amigo, o trabalhador disse que iria conversar com o acusado sobre uma égua. Depois de um tempo, ele foi em direção aos dois para ver o que estava acontecendo, momento em que encontrou a vítima, já ferida.

O acusado fugiu em direção aos potreiros. O comunicante saiu a cavalo para chamar ambulância, pois o trabalhador estaria perdendo muito sangue. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital.

A Brigada Militar foi acionada e compareceu na Santa Casa. Os policiais foram informados que a vítima foi ferida com duas facadas, uma no abdômen e outra no tórax, lado direito. Ele passou por cirurgia e permanece internado na UTI. O estado de saúde é considerado delicado.

O registro foi realizado como tentativa de homicídio doloso, quando há intenção de matar. O fato ocorreu na primeira noite da Campereada, já na madrugada de domingo(2), por volta da 1h.