Morador da Segabinazzi é preso, pela Brigada Militar, por tráfico de drogas e recepção

Homem, de 31 anos, foi preso pela Brigada Militar por tráfico e receptação, no bairro Segabinazzi.

Dezenas de produtos sem procedência foram apreendidos, assim como, um simulacro de pistola, estojos de calibre 32, um de arma de caça, drogas e quase 4 mil reais.

Conforme ocorrência, a guarnição recebeu diversas denúncias de que no endereço do acusado, havia produtos que poderiam ser de vítimas de furtos e arrombamentos dos últimos dias. O suspeito chamado de Cola, teria oferecido ou deixado alguns produtos, na casa do preso.

No local, os policiais abordaram o acusado em frente à residência e questionaram sobre os produtos, ele disse que tinha adquirido e, ao mostrar o televisor, foi constatado que havia mais produtos. Com o homem, na revista pessoal, foi encontrado a quantia de 200 reais, trocados em notas de 2, 5 e 10. Já na entrada da porta, um pote tinha uma quantidade de crack e, em uma prateleira perto de um pote de arroz foi localizado cocaína e maconha(porções), ainda, a importância em espécie de mais de R$ 3.700,00, além de R$ 166,55 em moedas.

Diante do fato, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à UPA. Posteriormente, foi levado à Delegacia de Polícia e, em contato com autoridade policial de plantão determinado prisão em flagrante por tráfico de drogas e receptação. Algumas vítimas estiveram na delegacia e reconheceram alguns objetos. O indivíduo é morador da invasão no bairro Segabinazzi e, até o momento, não tinha antecedentes criminais.

As pessoas que foram vítimas de furto/arrombamento podem ir à DP, caso reconheça algum dos objetos.

Dentre os produtos apreendidos estão:

talheres

pratos

panelas

ventiladores

compressor de ar

gerador de energia

monitor de 20′

botijões de gás

televisor

bomba d’água(puxar)

extensões de luz

facas