Homem é morto a tiros após briga de trânsito em Canoas￼

Um homem foi morto com um tiro após uma briga de trânsito, na tarde de segunda-feira (7), em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A vítima foi identificada como André Luis da Silva Dutra, de 41 anos.

De acordo com a Polícia Civil, André estava com a esposa no carro, voltando para o bar da família, que fica na região do bairro Mathias Velho. Enquanto trafegava, o motorista de outro veículo fazia manobras no meio da rua. O casal ultrapassou o carro do suspeito e André fez um gesto com as mãos xingando o homem, o que deu início a uma discussão.

“Ocorreu um desagrado no trânsito, foi cortada a frente do veículo conduzido pelo autor que estava em zigue-zague. A vítima gesticulou pra esse indivíduo e essa foi a grande razão do sujeito se armar e retornar ao local e atacar a vítima”, destaca o delegado Adriano de Jesus Linhares Rodrigues.

A esposa de André, Daiane Dutra, conta que o homem disse que buscaria uma arma e retornaria.

“Ele disse que ia buscar uma arma e encher meu marido de tiro. A gente foi em um serralheiro próximo para arrumar uma churrasqueira. Quando chegamos, esse cara parou o carro lá na frente e começou a xingar meu marido. Daí ele deu um tiro. Eu implorei ainda pra ele parar. Ele já desceu com a arma na mão”, diz.

André foi atingido com um disparo na região torácica e morreu no local.

O suspeito fugiu, mas foi preso horas depois. Segundo a polícia, ele tem 31 anos e faz uso de tornozeleira eletrônica. Ele teria se envolvido em um latrocínio ocorrido em 2018 em Porto Alegre.

A vítima deixa três filhos, incluindo duas crianças, uma de 1 ano e meio e outra de 3 anos.

“Eu espero que seja feita justiça. Eu tenho filhas pequenas que vão crescer sem o pai”, finaliza Daiane.

